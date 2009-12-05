У Президента знають, звідки чекати складнощів на початку наступного року
Прогноз озвучив Шлапак
Перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК вважає, що Україна не має шансів до закінчення президентських виборів отримати від Міжнародного валютного фонду черговий транш кредиту.
Про це він заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня".
«За таких різних позицій всередині української влади, я переконаний, відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом неможливе. Мінімум після 17 січня 2010 року, коли, можливо, буде нова політична конфігурація», — сказав О.ШЛАПАК.
Він також зазначив, що підписавши угоду з МВФ в липні цього року і авансом отримавши транш, Україна, окрім прийняття закону щодо спрощення процедури входження капіталу в банки, не виконала своїх зобов’язань.
При цьому О.ШЛАПАК додав: «Уряд отримав «на халяву» 1,5 млрд. СПЗ, тобто 2 млрд. дол., або 16 млрд. грн. без жодних зобов’язань. МВФ не виставив навіть платіжних інструкцій щодо використання цих коштів — для погашення зовнішніх зобов’язань уряду по боргових зобов’язаннях чи платежах за газ. Кошти пішли на покриття дефіциту бюджету, виплати пенсій тощо».
«Зараз питання стоїть так: давайте в черговий раз напишемо листа, посиплемо голову попелом і скажемо: «Ну не вийшло в нас, вибачте нас іще раз, дайте нам ці гроші! А вже в 2010-му, після виборів, ми себе покажемо!» Приблизно такий текст був запропонований урядом», — пояснив О.ШЛАПАК.
За його словами, Президент готовий просити гроші у МВФ, якщо будуть виконані усі зобов’язання, підписані в липні цього року. «Виконаємо — тоді абсолютно вправі розраховувати на черговий транш від МВФ», — підкреслив О.ШЛАПАК.
Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна одержала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.
Після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 30 жовтня ц.р. закону про підвищення соціальних стандартів директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ, що фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановані на січень 2010 року. Разом з тим, 9 листопада ц.р. Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.