У Нашій Україні кажуть, що БЮТ готується до фальсифікацій

БЮТ у Львівській області відкриває собі шлях до фальсифікацій на виборах Президента України. Таку заяву зробив Володимир В’язівський, народний депутат, керівник штабу Ющенка у Львівський області, - повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка .

Політик заявив, що голів окружних комісій від менших політичних сил знімають та міняють на БЮТівських. «Уже на рівні ОВК в БЮТі йде підготовка до того, щоб мати більше керівних посад, щоб «зручніше» порушувати чинне законодавство. Я думаю, що такі махінації будуть і при формуванні дільничних комісій, коли технічні кандидати будуть давати своїх голів на користь БЮТу», - висловив переконання народний депутат.

«Це все призведе до того, що голова і секретар комісії будуть «правильно» формувати протоколи. Зокрема, це можна зробити на шляху від дільничної до окружної виборчої комісії», - зауважив В’язівський.

Політик також назвав анекдотом заяву свого колеги Портнова (фракція БЮТ) про те, що зауваження Венеціанської комісії будуть враховані у виборчому законодавстві вже після виборів Президента України. «Дивно чути такі заяви від нібито юриста», - відзначив В’язівський. «Це як перед спортивними змаганням, коли один із учасників каже – зараз я переможу за цими правилами, а вже після змагань ми їх змінимо», - додав нашоукраїнець.

«Головний принцип написаного БЮТ та ПР закону про вибори Президента: важливо не те, як голосують, а те, як рахують, - каже В’язівський. – Саме на це спрямовані всі ініціативи цих політичних сил».