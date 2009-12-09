ЄЦ пропонує не гаяти даремно час ВР на ініціативу Ющенка

Партія “Єдиний Центр” критикує ініціативу Президента Віктора Ющенка повернути мажоритарну систему на місцевих виборах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Сьогодні дві третини Верховної Ради мають гарантовано підтримати запровадження відкритих списків на місцевих виборах. Саме за такий варіант зміни виборчої системи висловилися лідери політичних сил, що мають найбільші парламентські фракції. Тому пропозиції повернутися до мажоритарної системи мають вельми примарні шанси на реалізацію. Натомість, їх обговорення в парламенті може лише зірвати прийняття такого важливого рішення для країни, як зміна принципів обрання місцевої влади», - заявив народний депутат, голова “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ, коментуючи заяви Президента та представників фракції НУ-НС про необхідність повернення до мажоритарної системи виборів на місцевому рівні.

І.КРІЛЬ переконаний, що вносити ще один проект змін до виборчого законодавства, який не підтримується більшістю, – це лише блокувати процес удосконалення виборчої системи. «Ініціативу чинного Президента про повернення «мажоритарки» можуть підтримати тільки частина фракції НУНС, Блоку Литвина і, малоймовірно, КПУ. Тобто менше 100 депутатів», - підрахував політик.

Він нагадав, що до початку місцевих виборів залишилося трохи більше двох місяців. «Тому краще не вдаватися у широкі дискусії щодо того, яка система має більше переваг – відкрита партійна чи мажоритарна. І та, й інша будуть значно кращі, ніж закриті списки, які існують сьогодні. Але приймати треба те рішення, яке сьогодні може бути підтримане парламентом. Якщо лідери Партії регіонів і БЮТ заявляють про готовність підтримати відкриті списки, значить, саме цей варіант має найбільше шансів на підтримку парламентом», - наголосив народний депутат.

«Не має значення, який із п‘яти законопроектів щодо змін до законодавства про місцеві вибори взяти за основу і чиї прізвища будуть серед його авторів. Тому пропоную не гаяти час і всім кандидатам у Президенти не змагатися за лаври реформатора. Тема зміни виборчої системи не повинна використовуватися як інструмент виборчої боротьби», - наголосив І.КРІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Президент В.ЮЩЕНКО заявив про свій намір внести у парламент законопроект, який передбачатиме мажоритарну систему виборів до місцевих органів влади.

«Я в понеділок на цьому тижні вношу законопроект про вибори до місцевих органів влади, який буде базуватися виключно на мажоритарній системі, до Верховної Ради - за відкритими списками», - заявив Президент.