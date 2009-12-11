Порошенка просять поцікавитися, чи нема в якійсь країні судимого Президента

Народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ просить Міністерство закордонних справ проінформувати, в яких країнах чинні Президенти чи прем’єр-міністри мають судимості за скоєння кримінальних злочинів.

Відповідне звернення С.СОБОЛЄВ направив міністру закордонних справ Петру ПОРОШЕНКУ, повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ.

«Прошу також надати інформацію, які обмеження накладає законодавство, зокрема, європейських країн, щодо можливості балотуватися на найвищу державну посаду особам, засудженим раніше за статтями Кримінального кодексу», - зазначив С.СОБОЛЄВ.

Пояснюючи мотиви свого звернення, депутат відзначає, що він, «як й інші громадяни України, хоче з’ясувати, чи не виявиться Україна, у випадку зайняття посади Президента Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, єдиною країною в світі, де при владі буде особа з судимостями за кримінальні злочини».

«Світові лідери можуть просто відмовитись мати справу з главою держави, який свого часу був визнаний у судовому порядку кримінальним злочинцем. Такий Президент доведе Україну до міжнародної ізоляції. Адже лідери провідних країн просто відмовляться мати справу з таким главою нашої держави. Буде як з КУЧМОЮ, коли з ним за один стіл сідати не хотіли», - зауважив народний депутат.

С.СОБОЛЄВ нагадав, що в 2004 році до МЗС вже направлялося відповідне звернення. За даними тодішнього глави МЗС Костянтина ГРИЩЕНКА, у таких біографічних відомостях “не згадується можливість скоєння кримінальних злочинів, погашених чи скасованих кримінальних справ чинними монархами, президентами чи прем’єр-міністрами».

«Тоді МЗС шукало й не знайшло. Хтозна, може десь за ці п’ять років хтось подібний ЯНУКОВИЧУ завівся в інших країнах?», - сказав С.СОБОЛЄВ.