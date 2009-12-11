«Зоряні агітатори» Тимошенко зраділи, що їх відпустили з кабінетів

Українські артисти – учасники мистецької акції «З Україною в серці» - стали спеціальними представниками кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО в окремих областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мистецької акції «З Україною в серці».

Артисти позитивно відреагували на зміну свого статусу – з довірених осіб на спецпредставників кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО, зазначили у прес-службі. Вони вважають, що позбавлення їх від рутинної організаційної роботи, яка покладається на довірених осіб, лише позитивно відіб’ється на результатах їхньої праці в мистецькій акції «З Україною в серці».

«Наше місце на площах та майданах, серед великої кількості людей, а не в кабінетах. Буде більше користі від того, коли ми зустрінемось з якомога більшою кількістю людей і донесемо до них своє бачення майбутнього України – на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО. І не варто політизувати цю формальність та шукати сенсацію там, де її нема», - говорять артисти.

«Я засвідчую свою підтримку Ю.ТИМОШЕНКО і робитиму все можливе, щоб вона перемогла, - каже народний артист України Тарас ПЕТРИНЕНКО. – Для мене немає значення, в якому статусі я це роблю. Набагато важливіше, яку дорогу ми оберемо для України і для себе!».

Зміна статусу – з довірених осіб на спеціальних представників кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО в окремих областях стосується артистів: Наталії МОГИЛЕВСЬКОЇ, Анастасії КАМЕНСЬКИХ, Олексія ПОТАПЕНКА (Потап), Валерія ХАРЧИШИНА (група "Друга ріка"), Руслани ЛИЖИЧКО, Ірини БІЛИК, Тараса ПЕТРИНЕНКО, Тетяни ЛІБЕРМАН (Тіна Кароль), Віктора БРОНЮКА (група "ТіК"), Вадима КРАСНООКОГО (група Mad Heads XL), Олександр СИДОРЕНКА і Олега МИХАЙЛЮТИ (група ТНМК), Кароліни КУЄК (Ані Лорак) і Євгена КОВАЛЕНКА (керівник ВІА "Кобза").

Як повідомляв УНІАН, у листопаді вищеназвані учасники мистецької акції «З Україною в серці» стали довіреними особами кандидата на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО у територіальних виборчих округах. В такому статусі вони були зареєстровані в Центральній виборчій комісії.