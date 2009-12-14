Есдеки агітують за Симоненка: «кращий з кращих і теж донецький»

Лідер СДПУ(о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ закликав жителів Донбасу голосувати на майбутніх президентських виборах за лідера Компартії Петра СИМОНЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на Форумі соціальної безпеки Донецької області, який проводив Блок лівих і лівоцентристських сил, куди входить і СДПУ(о).

На думку Ю.ЗАГОРОДНЬОГО, у Донецькій області чимало людей на виборах голосує за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з патріотичних почуттів до свого краю, однак виборці забувають, що і П.СИМОНЕНКО родом з Донецької області.

«Я розумію, що багато хто голосує (за В.ЯНУКОВИЧА) з почуття патріотизму - у нас, мовляв, є свій кандидат в президенти… Але я хочу сказати, що Петро Миколайович СИМОНЕНКО теж донецький!», - підкреслив лідер СДПУ(о) і додав: «Я хотів би, щоб коли жителі Донецької області прийдуть на виборчі дільниці, то щоб не обирали краще з гірших, а обрали б кращого з кращих. А кращим з кращих в Україні є Петро Миколайович СИМОНЕНКО, тому що він розуміє проблеми народу і це дійсно народний президент України».

Довідка УНІАН. До Блоку лівих і лівоцентристських сил входять КПУ, партія «Справедливість», СДПУ(о) і партія «Союз лівих сил». Блок кандидатом у президенти висунув лідера КПУ П.СИМОНЕНКА.