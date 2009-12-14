У Києві відбудеться IV Міжнародне ножове шоу «Сталева грань»

19-20 грудня в Києві, у виставковій залі Торговельно-промислової палати України відбудеться IV Міжнародне ножове шоу «Сталева грань».

Організатором заходу виступає ТОВ «Кизляр Україна».

Шоу «Сталева грань» відкриє виступ київського Клубу контактної імпровізації.

На відвідувачів шоу чекає зустріч із понад двадцятьма майстрами-ножарями з України, Росії та Узбекистану.

Відвідувачі зможуть побачити 29 ножів і кинджалів роботи східних майстрів імперії Османа, Персії (Іран), Середньої Азії, Афганістану та Індії (кінець XVII - кінець XIX ст.) (The Feldman Collection).

Сучасні ексклюзивні авторські роботи представлені ТОВ ПП «Кизляр» (Дагестан, Росія).

Великий вибір ножів для щоденного носіння, туризму, полювання та рибалки представлять ТОВ «Спорт Лайн МО» (Київ), фірма Kromka.com, ТОВ «Кизляр Україна».

Відвідувачі зможуть спостерігати або взяти участь у турнірі з стрілянини з традиційного луку, в турнірі зі спортивного метання ножів, у фехтуванні на шаблях. Також на шоу буде продемонстровано володіння історичними видами зброї.

Свою майстерність в приготуванні суші продемонструють шеф-повара мережі ресторанів «Якиторія», «Гінотакі».

У рамках виставки працюватиме «Місто майстрів» - плетіння темляків, точіння і правка ножів, робота зі шкірою, робота в техніці скрімшоу із модельним воском.

Також відвідувачі зможуть освоїти техніку виготовлення давньоруського інструменту.

Прикрасою виставки стане експозиція кращих фоторобіт конкурсу «Сталева краса».

Міжнародне ножове шоу «Сталева грань» чекає на відвідувачів 19 грудня з 11 до 19 год., 20 грудня з 10 до 18 год. Вхід вільний.

Детальна інформація на сайтах: steeledge.com.ua і kizlyar.kiev.ua.

Докладніше з програмою шоу можна ознайомитися тут.

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