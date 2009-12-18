Ульянченко не розуміє, чому вбивати тварин - класно, а любити бджіл - ні

Глава Секретаріату Президента, голова політради «Нашої України» Віра УЛЬЯНЧЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, говорячи про культуру, історію, традиції, формує націю. Про це вона заявила в інтерв’ю «Комсомольській правді в Україні».

«На жаль, ми – народ. А нацією ми повинні стати», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона зауважила, що більшість політиків – «мисливці, вбивають звірів, і з цього ніхто не глузує! Або хтось любить їздити на сафарі, і це вважається нормальним, «класним» захопленням». Водночас В.УЛЬЯНЧЕНКО підкреслила, що Президент своїми захопленнями повертає нас до наших історичних витоків. «Бджільництво, гончарство - споконвіків шляхетна українська праця», - підкреслила «нашоукраїнка».

Також вона відзначила, що В.ЮЩЕНКО багато працює на землі і залучає до фізичної праці і дітей, і дорослих.

В.УЛЬЯНЧЕНКО розповіла, що нещодавно пасічник з містечка Жовква прислав Президентові записку з підказкою, що варто відповідати на кепкування з приводу бджільництва: «Та людина, яка любить мед більше, ніж бджіл, ніколи не матиме меду». «На мою думку, це справедливе зауваження - людина, яка більше любить ковбасу, ніж свободу, ніколи не матиме ні свободи, ні України», - наголосила В.УЛЬЯНЧЕНКО.