Луценко починає поїздки Україною (розклад)

Юрій ЛУЦЕНКО розпочинає регіональний тур як лідер Громадянського Руху „Народна Самооборона”. Про це УНІАН повідомила прес-секретар Ю.ЛУЦЕНКА Інна КИСІЛЬ

За її словами, 23 січня відбудуться заходи „Народної Самооборони” у м. Вінниця:

07.00 – виїзд Ю. ЛУЦЕНКА разом із представниками ЗМІ автобусом із Софійської пл.,

11.00 – прес-конференція у м. Вінниця (вул. Космонавтів, 23),

14.00 – зустріч у складі Вінницької координаційної ради „Народної Самооборони”,

18.00 – мітинг на площі ім. Василя Стуса,

20.00 – прямий ефір на ТРК „ВІТА”.

Крім того, на 25 січня запланована зустріч Ю.ЛУЦЕНКА з громадськістю у м. Суми, а на 27січня - у. Тернополі.

Представники ЗМІ запрошуються на заплановані заходи.