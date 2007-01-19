Луценко починає поїздки Україною (розклад)
19:22, 19 січня 2007Політика
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Як зорганізувати народну самооборону
Юрій ЛУЦЕНКО розпочинає регіональний тур як лідер Громадянського Руху „Народна Самооборона”. Про це УНІАН повідомила прес-секретар Ю.ЛУЦЕНКА Інна КИСІЛЬ
За її словами, 23 січня відбудуться заходи „Народної Самооборони” у м. Вінниця:
07.00 – виїзд Ю. ЛУЦЕНКА разом із представниками ЗМІ автобусом із Софійської пл.,
11.00 – прес-конференція у м. Вінниця (вул. Космонавтів, 23),
14.00 – зустріч у складі Вінницької координаційної ради „Народної Самооборони”,
18.00 – мітинг на площі ім. Василя Стуса,
20.00 – прямий ефір на ТРК „ВІТА”.
Крім того, на 25 січня запланована зустріч Ю.ЛУЦЕНКА з громадськістю у м. Суми, а на 27січня - у. Тернополі.
Представники ЗМІ запрошуються на заплановані заходи.
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