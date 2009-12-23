У ЄЦ знають, чому уряд роздає гроші наприкінці IV кварталу

Один з лідерів партії “Єдиний Центр”, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА заявляє, що рішення уряду про виділення 1,2 млрд. грн. для агропромислового комплексу є лише імітацією турботи про аграріїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Кабінет міністрів має перестати доводити ситуацію з фінансуванням таких важливих галузей як агропромисловий комплекс до абсурду. Виділені за кілька тижнів до кінця року 1,2 млрд. грн. аграрії просто не встигнуть освоїти. Тому можна бути впевненим, що більша частина цих коштів повернеться на рахунки Держказначейства. Рішення уряду – лише імітація турботи про аграріїв, а не підтримка галузі», – заявив В.ПЕТЬОВКА, коментуючи виділення урядом 1,2 млд. грн. Міністерству аграрної політики.

Він нагадав, що практика маніпуляції з фінансуванням урядових програм уже стала традиційною. «Вже не перший рік пік фінансування цільових програм припадає на кінець четвертого кварталу. Звісно, гроші, які чекали цілий рік і які могли б серйозно підтримати працівників різних галузей, освоїти не встигають. Тому й повертають цільові кошти майже недоторканими в державний бюджет. А уряд має змогу робити гарне обличчя при поганій грі й переможно звітуватися про успішну роботу», - зазначив В.ПЕТЬОВКА.

Депутат припустив, що за такою схемою уряд може на останніх передноворічних засіданнях роздавати мільярди гривень і на підтримку Збройних Сил, і на реформування медицини, і на Євро-2012. «Це дуже зручно. Озвучуєш значну суму для ЗМІ і рекламуєш її по телебаченню, а реально гроші нікому не даєш», - вважає він.

В.ПЕТЬОВКА наголосив, що останні рішення уряду щодо виділення коштів на ті чи інші потреби так і залишаться лише на папері. «Казначейський рахунок на сьогодні порожній. Тому на фоні красивих рішень уряду реальність – не така оптимістична, і платіжки на перерахунок коштів зараз припадають порохом на чиновницьких столах», - вважає народний депутат.