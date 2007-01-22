Ющенко пояснив, що таке єдність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав співвітчизників із Днем Соборності України, який відзначається з нагоди проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.

Як йдеться у вітанні глави держави, «88 років тому український народ реалізував своє багатовікове прагнення жити у соборній державі, сповідувати єдині національні і суспільні цінності, спільними силами дбати про безпечне, гідне і процвітаюче життя людей, як належить великій європейській нації».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що значення цього свята полягає не лише в історичному контексті, а, насамперед, у дії на майбутнє, у нашій готовності разом працювати на зміцнення в Україні принципів демократії і свободи, розвиток єдиного гуманітарного та інформаційного простору, поліпшення добробуту громадян.

«Єдність – це наше глибоке розуміння один одного як невід`ємної частини великого Українського народу», – сказав Президент.