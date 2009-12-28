Тимошенко збирається ліквідувати пільгові черги на житло за 3 роки

Продовження реалізації антикризової програми уряду з розвитку будівельної галузі дозволить вже за три роки забезпечити житлом всіх черговиків-пільговиків. Про це у неділю заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час церемонії вручення ключів 95 черговикам – співробітникам силових структур у новому житловому комплексі «Олімпік-2» в Дніпропетровському районі області, передає кореспондент УНІАН.

«Я думаю, що коли ми в 2010 році цю програму розвернемо на повну потужність – я просто можу вам твердо сказати, що за три роки ми забудемо, що таке пільгові черги. Їх просто не буде», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також в ході церемонії прем`єр-міністр вручила урядові відзнаки співробітникам компанії, яка здійснювала будівництво даного комплексу – ТОВ «Рубікон-Трейдінг».