Луценко: Ющенко врятував людей Януковича від кримінального покарання

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО доклав усіх зусиль, щоб окремі члени команди голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА не були покарані за розкрадання бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

“Я вважаю, що Президент свідомо зробив усе, щоб ЯНУКОВИЧ і його команда не були покарані… Якби було інакше, ми б про окремих членів його команди і не згадували, або згадували їх в іншому місці (мається на увазі у місцях позбавлення волі – УНІАН)”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він нагадав, що у 2005 році за результатами перевірок міліція порушила та передала до Генеральної прокуратури матеріали за розкрадання чиновниками Міністерства транспорту та зв’язку у 2004 році понад 500 млн. грн. Крім того, у 2008 році було порушено ще низку кримінальних справ за розкрадання понад 150 млн. грн. бюджетних коштів у цьому ж міністерстві. Однак жодна з цих кримінальних справ Генпрокуратурою не доведена до кінця, стверджує міністр.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що В.ЮЩЕНКО зайнявся боротьбою з корупцією “лише за 40 днів до виборів”, критикуючи при цьому правоохоронні органи, насамперед МВС. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, боротися з корупцією треба було з першого дня президентсва. Міністр вважає, що В.ЮЩЕНКО намагається “скласти відповідальність з себе” за ситуацію в державі.