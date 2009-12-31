Литвин: навидають актів на землю, а люди будуть іти один на одного з вилами

Роздача актів на землю є одним із «прикладів реалізації передвиборчих технологій», заявив голова Верховної Ради, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН в ефірі радіо «Ера FM», коментуючи постанову уряду щодо спрощеної та безкоштовної процедури видачі актів на землю.

Він зазначив, що перед виборами в Україні «беруться вирішувати одразу всі проблеми».

Як наголосив В.ЛИТВИН, по-перше, необхідно було б знати чітко, що відбувається у цій сфері. «Якщо у нас немає чіткої, зрозумілої картини, що відбувається із землею, то, повірте, навидають цих актів під вибори, а потім люди будуть іти один на одного з вилами», - підкреслив він.

За його словами, у Вінниці є державне підприємство «Геосистеми», яке виробляє прилади для геодезії і картографії. Якби його підключити до роботи, то була б можливість «з точністю до 5 сантиметрів визначити територію землі, межі по всій Україні», - сказав голова ВР. Він вважає, що це було б набагато дешевше, ніж той метод, який запропонований урядом України, і це було б набагато дешевше, «ніж бігати із кроквою по полю».

В.ЛИТВИН наголосив на тому, що перш ніж роздавати акти на землю, необхідно було б провести інвентаризацію земель, потім визначити порядок і послідовність видачі таких актів, і тоді б люди знали, що «не буде сутичок ні з ким, що це точно його земля і не буде на один і той же наділ два земельних акти».

Як сказав В.ЛИТВИН, «те, що відбулося - це суцільний крик, за яким нічого немає». Він додав: «Тому це один із прикладів реалізації передвиборчих технологій і не більше того».

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою вніс зміни до порядку безкоштовного оформлення і видачі громадянам України державних актів на право власності на землю.

Згідно з документом, до порядку було внесено доповнення.

Зокрема, у разі неприйняття сільським, селищним або міським головою або уповноваженою ним особою заяв про видачу державного акту на право власності на земельну ділянку або зволікання з їх передачею, територіальний орган Держкомзему організує прийом заяв громадян у відповідному селі, селищі або місті.

При цьому, якщо технічна документація виготовлена без попереднього надання громадянами відповідних заяв, допускається передача замовником такої технічної документації до Центру кадастру для виготовлення державного акту на право власності на земельну ділянку. Видача держакту у такому разі здійснюється одночасно з поданням заяви громадянином.

Кабмін постановою № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України в 2009 році» від 5 серпня п.р. затвердив Порядок безкоштовного оформлення і видачі громадянам України в 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки.