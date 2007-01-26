Мороз назвав предмет компромісу з Ющенком

Представники коаліції готові до компромісу з Президентом щодо змісту закону про Кабмін. Про це сказав спікер Верховної Ради Олександр Мороз.

Зокрема, йдеться про те, що коаліціянти згодні вилучити з тексту підписаного спікером документу формулювання «у разі невиконання Президентом свого обов`язку» в пункті, який передбачає право парламентської більшості самостійно призначати Прем`єр-міністра, якщо Президент в обумовлений законодавством термін не вніс кандидатуру на розгляд парламенту, повідомляє Ліга.

Також Мороз повідомив, що коаліція готова вилучити аналогічні норми з пунктів, де йдеться про призначення міністра оборони і міністра закордонних справ. «Апріорі потрібно розуміти, що Президент завжди буквально дотримуватиметься Конституції, тому у цьому (у таких формулюваннях) немає необхідності», - підкреслив спікер.

Мороз підкреслив, що на його думку, це дозволить зняти дискусії щодо того, може, або не може Президент відхиляти запропоновану коаліцією кандидатуру прем`єра – «такого права Конституція йому не дає».

Також, за словами Мороза, коаліція готова гарантувати Ющенку право одноосібно призначати глав обладміністрацій і їхніх заступників.

В той же час спікер перерахував низку зауважень Президента, з якими парламентська більшість погодитися не може. Серед них згадується призначення заступників міністрів за згодою Президента, та контрасигнація.