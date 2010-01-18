У штабі Януковича просять БЮТ мати совість

У штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА категорично спростовують розповсюджену прес-службою БЮТ інформацію про те, що сьогодні у приміщенні всеукраїнського прес-центру В.ЯНУКОВИЧА охорона політика нібито побила грузинську журналістку.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив керівник Всеукраїнського прес-центру В.ЯНУКОВИЧА Дмитро ПОНАМАРЧУК.

«Не може навіть бути й мови про це, це неправда. Прошу великий грузинський народ не вірити, що так могло статися», - сказав Д.ПАНАМАРЧУК.

Як він наголосив, у Всеукраїнському прес-центрі кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА створені найбільш комфортні умови роботи усіх журналістів, незалежно від їхніх політичних уподобань та громадянства.

«Мені прикро, що журналістів намагаються використовувати у політичній боротьбі. Хай мають совість журналісти прес-служби БЮТ», - зауважив керівник прес-центру В.ЯНУКОВИЧА.

Також у прес-службі Партії регіонів повідомили, що ця грузинська журналістка запізнилася на сьогоднішню вечірню прес-конференцію В.ЯНУКОВИЧА. Але на її прохання прес-служба ПР спеціально для неї підготувала і передала записані відеоматеріали за сьогоднішніми прес-конференціями і брифінгами у прес-центрі, забезпечивши таким чином найбільше сприяння у роботі грузинському представнику ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба БЮТ повідомила, що у прес-центрі кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА “була жорстоко побита журналістка відомого грузинського телеканалу «Руставі-2» Теа АДЕІШВІЛІ”.