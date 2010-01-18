У Держдумі РФ кажуть, що очікували провалу Ющенка

Передбаченими і закономірними вважає перший заступник голови думського комітету у міжнародних справах Леонід СЛУЦЬКИЙ попередні підсумки виборів Президента України.

"Провал ЮЩЕНКА – найбільш очікуваний підсумок. Ніхто не сумнівався, що епоха помаранчевого президента, а отже, і лінія на конфронтацію з Росією в українській політиці дійшла кінця", - заявив ІТАР-ТАСС депутат.

Він переконаний, що хто б зараз не встав біля керма у Києві - ТИМОШЕНКО чи ЯНУКОВИЧ - російсько-українські відносини істотно просунуться уперед.

"Ми вступаємо в пору більш прагматичних відносин. Легше буде домовлятися, і не буде намагання створювати провокації і нагнітати проблеми", - вважає Л.СЛУЦЬКИЙ.

У той же час російський опозиційний діяч Борис НЄМЦОВ здивований результатами Юлії ТИМОШЕНКО і Сергія ТІГІПКА. "На мене сильне враження справив на диво добрий результат ТИМОШЕНКО", - сказав політик.

Б.НЄМЦОВ звернув увагу, що ТИМОШЕНКО - прем`єр, відповідає за соціально-економічний стан у країні. "Країна перебуває у найглибшій економічній кризі. Це найгірший у світі результат", - підкреслив Б.НЄМЦОВ.

"І ця людина набирає дуже багато відсотків голосів. Це означає, що Юлія Володимирівна дуже талановита, харизматична людина, політик", - зазначив він.

Як приклад Б.НЄМЦОВ нагадав заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що В.ЯНУКОВИЧ програв вибори: "Ніхто навіть не засміявся. Напевно, так повірили".

На думку Б.НЄМЦОВА, у другому турі В.ЯНУКОВИЧ має дуже складну ситуацію: "Йому доведеться брати участь у дебатах, в іншому разі його назвуть боягузом".

"Боюся, що йому з його моторикою, харизмою дуже важко буде виграти у Юлії Володимирівни. З іншого боку, його відмова буде із здивуванням сприйнята, зокрема його прихильниками", - вважає він.

Також на Б.НЄМЦОВА дуже сильне враження справив успіх Сергія ТІГІПКА. На його думку, С.ТІГІПКА підтримали люди, які розчарувалися в Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧІ. "Потім вони раптом побачили освічену, професійну, грамотну, абсолютно не популістські налаштовану людину з, на мій погляд, дуже пристойною економічною програмою", - сказав Б.НЄМЦОВ.

"Я вважаю, що це абсолютно блискучий результат", - додав він.

Коментуючи поведінку Росії в ході українських виборів, Б.НЄМЦОВ зазначив, що "наші начальники поводилися стриманіше, ніж 5 років тому". "Тоді вони поводилися, як слон у посудній лавці. Двічі вітали ЯНУКОВИЧА, і він програв. Наврочили", - додав політик.

На думку Б.НЄМЦОВА, "ЯНУКОВИЧ, незважаючи на свою зовнішню потужність і силу - навряд чи буде сильним президентом". "У ТИМОШЕНКО навпаки - вона мініатюрна жінка, але президентом буде таким, що мало не видасться. Вона намагатиметься всіх вишикувати і стрункими лавами повести. Але український народ волелюбний, і стрункими лавами ходити не дуже любить", - зауважив він.