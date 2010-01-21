Янукович налаштував проти себе жінок?

17:21, 21 січня 2010
Політика
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Financial Times пише про помилку кандидата

Західна преса звинувачує кандидата в Президенти Віктора Януковича у нешанобливому ставленні до жінок. Про це йдеться в публікації британського видання Financial Times.

Газета повідомляє, що під час візиту Януковича до Харкова, той, говорячи про свою суперницю Юлію Тимошенко «зробив велику помилку, яка буде вкрай негативно сприйнята жінками-виборцями».

«Якщо вона жінка, то її місце на кухні», - цитує  FT слова Януковича про Тимошенко.       

Також про цей випадок повідомляє німецьке агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA). 

На думку автора статті у FT, такий  промах демонструє одну зі  cлабкостей Януковича. 

«Він (Янукович) не є харизматичним оратором, часто припускається помилок, у той час, як Тимошенко має талант ведення виборчих кампаній, вона робить це енергійно та харизматично», - йдеться у публікації.         

Британські оглядачі дійшли до висновку, що «на відміну від Тимошенко, за якою  завжди залишаються остаточні  рішення в її партії та уряді, Янукович значно залежить від думки своїх прихильників-олігархів та політичних консультантів».

«Спостерігачі зазначають, що талант Тимошенко вести кампанії може допомогти їй зібрати достатню підтримку виборців, які не визначились, щоб перекрити розрив з Януковичам навіть без допомоги голосів Тігіпка та інших кандидатів, які вибули в першому турі», - констатує FT.

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