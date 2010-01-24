Другий тур може перейти у безкінечні судові процеси?

Керівник Центрального виконавчого комітету партії «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що проведення другого туру президентських виборів залежатиме від двох кандидатів та їхніх штабів.

«Чи вони захочуть реалізувати демократичне право громадян через рівні вільні вибори і через право зробити цей вибір, чи, навпаки, жадоба влади їх доведе до стану, коли вони боротимуться з противником, а не рекламуватимуть себе. Така тактика може привести країну до того, що навряд чи громадяни зможуть реалізувати своє право обирати і бути обраним», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України».

Він також наголосив, що через юридичні та політичні підстави чинний Президент Віктор ЮЩЕНКО може продовжувати виконувати свої обов’язки на посаді глави держави.

«Жадоба влади обох кандидатів настільки велика, що вони можуть використати недосконалість закону про вибори та законодавство в цілому, параліч судової системи, до якого майже доведено Вищий адміністративний суд, для того, щоб виборчі перегони перетворити на безкінечні судові процеси, блокування діяльності ЦВК, - відзначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. - Важко прогнозувати скільки буде продовжуватися цей процес, але шанси для такої виборчої тяганини є. Весь цей час ЮЩЕНКО змушений буде виконувати свої обов’язки».

Він побажав двом кандидатам на пост Президента здорового глузду визнати переможця і визнати поразку того, хто зазнає краху.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ навів приклад, що в будь-якій цивілізованій країні після оголошення переможця на виборах наступною повинна стати заява його опонента про визнання переможця Президентом.