У ЦВК нагадали: соцопитування до другого туру - під забороною

Оприлюднення інформації про результати опитування громадської думки щодо кандидатів на пост Президента заборонено за 15 днів до дня повторного голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

«Є норма закону, що протягом 15 днів до дня виборів заборонено подавати результати опитування думки громадян щодо підтримки того чи іншого кандидата до проведення голосування», - сказав А.МАГЕРА.

За його словами, ця норма закону стосується не лише дня голосування на виборах Президента України 17 січня, але й під час другого туру. «Тобто, за 15 днів до 7 лютого заборонено подавати будь-які результати соціологічних опитувань», - наголосив заступник голови ЦВК.