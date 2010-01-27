Для регіоналів завтра важливо не Луценка звільнити, а поговорити?

Народний депутат, заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН заявляє, що завтра на позачерговій сесії Верховної Ради Партія регіонів хоче продемонструвати суспільству, як міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО зловживає службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції.

«Для нас головне продемонструвати, як Ю.ЛУЦЕНКО зловживає службовим становищем і працює відкрито на одного із кандидатів, як він втягує правоохоронні органи у політику, використовує їх для провокацій», - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, розмова про його звільнення дасть можливість ще раз звернути увагу суспільства на ці моменти. «Навіть не так важливо, звільнимо ми його завтра чи звільнимо його після виборів – це не має значення», - сказала Г.ГЕРМАН. Вона додала, що важливо, аби суспільство ще раз послухало, хто такий Ю.ЛУЦЕНКО и чим він займається.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня відбудеться позачергова сесія Верховної Ради, на якій, зокрема, депутати планують розглянути ініційоване Партією регіонів питання про відставку Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.