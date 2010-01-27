Оніщук каже, що деякі виборці змінили дату і місце народження

Міністерство юстиції передало органам ведення Державного реєстру виборців уточнення щодо близько 46 тисяч 500 виборців для формування списку виборців на повторне голосування на виборах Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра Миколи ОНІЩУКА, це, зокрема, уточнення про виборців, які проживали на відповідній території та померли в період з 1 по 20 січня 2010 року, а також уточнення щодо виборців, які протягом цього ж періоду змінили прізвище, ім‘я, по батькові, дату або місце народження.

Міністр нагадав, що уточнюючі відомості подані відповідно до частини першої статті 36-2 Закону «Про вибори Президента України», згідно з якою у випадку призначення повторного голосування на виборах Президента України не пізніше як на одинадцятий день з дня виборів виготовляється новий примірник списку виборців.

Списки виборців для повторного голосування на звичайній та закордонній виборчих дільницях складаються на основі відомостей Державного реєстру виборців.