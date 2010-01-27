Представник Тимошенко вимагає забрати позов Януковича до іншого суду

Київський апеляційний адміністративний суд розглядає позов кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Юлії ТИМОШЕНКО щодо порушення норм закону «Про вибори Президента України» у частині агітації “за” чи “проти” кандидатів у президенти.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у КААСУ слухався по суті позов В.ЯНУКОВИЧА до Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, довірена особа кандидата на пост Президента України В.ЯНУКОВИЧА Андрій ФУРСОВ зазначає, що 20 січня під час прес-конференції прем’єр-міністра і кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО у Кабінеті міністрів були порушені статті Закону «Про вибори президента України» щодо заборони проведення передвиборчої агітації до оголошення про проведення другого туру виборів та використання службового становища для передвиборчої агітації.

Так, у позові зазначається, що агітація за чи проти кандидата у президенти була заборонена з 00.00 16 січня до 26 січня, коли після оголошення проведення другого туру, згідно з законом, можна проводити агітацію.

Разом з тим під час прес-конференції у Кабінеті міністрів Ю.ТИМОШЕНКО проводила агітацію проти В.ЯНУКОВИЧА, що, на думку авторів позову, свідчить про використання службового становища кандидата у президенти.

Автори позову вимагають зобов’язати Ю.ТИМОШЕНКО не використовувати для передвиборчої агітації службове становище, і, зокрема, це стосується Кабінету міністрів України як робочого місця прем’єр-міністра.

В свою чергу представник Ю.ТИМОШЕНКО в ході судового розгляду зазначила, що розгляд цього питання не підсудний Київському апеляційному адміністративному суду, а повинен розглядатися в Окружному адміністративному суді у зв’язку з тим, що мова йде про прес-конференцію саме прем’єр-міністра, а не кандидата у президенти.

Очікується, що КААК оголосить рішення за позовом сьогодні.