16 областей можуть не визнати Януковича Президентом у разі обрання?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що, судячи з останніх дій, команда кандидата в Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА має намір реалізувати «силовий сценарій» боротьби за позитивний для свого кандидата результат виборів.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО.

«Сьогоднішня відставка міністра МВС Юрія ЛУЦЕНКА свідчить про те, що команда лідера Партії регіонів йтиме до перемоги на виборах за будь-яку ціну. Непідконтрольний міністр і непідконтрольні адмінсуди – це ті проблеми, які заважають ЯНУКОВИЧУ у встановленні бажаного результату і які «регіонали» оперативно долають одну за другою», - вважає експерт.

При цьому, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, «за великим рахунком, ЯНУКОВИЧ переживає повторення ситуації 2004 року, коли перемога така близька й така ефемерна одночасно, а вибори-2010 – це свого роду реванш за ситуацію 2004 року, тому в хід будуть пущені всі ефективні засоби».

Політолог переконаний, що «радикальне крило штабу ПР явно не готове випустити перемогу з рук цього разу, й судячи з останніх подій, команда ПР почала реалізацію силових сценаріїв із так званого «захисту своїх результатів».

Водночас, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, чим би не завершилися вибори, головною проблемою для новообраного Президента стане подолання ефекту відчуженості для значної частини населення України.

«Вкотре новообраний Президент повинен буде в першу чергу вирішувати проблему підвищення власної легітимізації й становлення як глави всієї держави, а не окремої її частині. І ЯНУКОВИЧУ, судячи з електоральної карти України, буде зробити це набагато складніше, ніж ТИМОШЕНКО, яка більш-менш успішно веде кампанію на півдні й сході України, випереджаючи лідера ПР у електоральній підтримці за кількості областей. До того ж, ЯНУКОВИЧ може опинитися в ситуації, коли ці 16 «протимошенківських» областей відмовляться визнавати його як главу держави», - не виключає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.