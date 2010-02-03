Литвин - фракції БЮТ: припиніть займатися тим, чим ви займаєтесь

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що поставить на голосування у другому читанні проект закону «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України» без розгляду поправок, якщо фракція БЮТ блокуватиме їх розгляд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на позачерговому засіданні парламенту. Це відбулося після того як народний депутат з фракції БЮТ Ольга БОДНАР вкотре наголосила, що роздані депутатам поправки до законопроекту підготовлені з порушенням законів та норм Конституції. Звертаючись до парламенту, вона зазначила: «Давайте припинимо все, що тут відбувається».

У відповідь В.ЛИТВИН, звертаючись, зокрема, до фракції БЮТ, сказав: «Припиніть займатися тим, чим ви займаєтесь». Він запропонував розглядати поправки до законопроекту. При цьому спікер підкреслив, що саме фракції Партії регіонів та БЮТ разом ухвалили даний закон. «А тепер називаєте це порушенням Конституції», - додав він. «Ви загнали народ у глухий кут і називаєте порушенням Конституції», - наголосив голова ВР.

В.ЛИТВИН закликав депутатів розглядати поправки по суті, заявивши: «Інакше я поставлю на голосування повністю цей законопроект». Він зазначив, що БЮТ своїми діями ганьбить Верховну Раду.

На даний час парламент продовжує розглядати поправки до законопроекту, за деякими даними, їх нараховується близько 250.