З виборчкомів Одеської області пішли усі голови і секретарі від БЮТ

Одеський обласний штаб кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО звинуватив члена Центральної виборчої комісії від Партії регіонів Тетяну АСТАХОВУ в порушенні виборчого законодавства, зокрема, порушенні принципу рівності кандидатів на пост Президента України в питанні призначення представників від кандидатів на посаді голів і секретарів виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції 2 лютого начальник штабу Олег РАДКОВСЬКИЙ заявив, що «член ЦВК Тетяна АСТАХОВА власноруч змінила подані БЮТом списки окружних виборчих комісій».

За його словами, замість людей, поданих від кандидата Ю.ТИМОШЕНКО на керівні посади в восьми окружних виборчих комісіях в Одеській області, були призначені інші особи.

Виходячи із ситуації, що склалася, і відповідно до рішень обласного штабу БЮТ, «всі призначені Т.АСТАХОВОЮ в ручному режимі голови і секретарі власноруч написали заяви про відмову від виконання цих обов`язків», - наголосив начальник обласного штабу.

«Виборчим законодавством визначено, - наголосив він, - що кандидатури до складу виборчкомів можуть бути відхилені тільки на підставі норм, прямо вказаних у законі. Наприклад, несвоєчасно або неправильно подане подання, непроживання кандидата на території відповідного виборчого округу, непогашена судимість, членство в інших виборчих комісіях».

Проте, відзначив О.РАДКОВСЬКИЙ, в постановах ЦВК №152 від 27 січня і №172 від 30 січня поточного року не міститься обгрунтованих висновків про невідповідність кандидатур, поданих Ю.ТИМОШЕНКО, відповідним посадам в окружних виборчих комісіях, на які безпосередньо вони подавалися».

Таким чином, підсумував начальник штабу, «грубо порушуються норми чинного виборчого законодавства, не виконуються рішення судів, неправомірно порушується принцип рівності кандидата на пост Президента України - Юлії ТИМОШЕНКО у виборчому процесі».

Щоб прокоментувати дану інформацію УНІАН звернувся в прес-службу ЦВК, де нам повідомили, що Т.АСТАХОВА сьогодні відбуває у відрядження – везе бюлетені в регіони, тому дати коментар зараз не може.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2009 року Центральна виборча комісія відхилила пропозицію про дотримання принципу паритетності між представниками кандидатів у президенти при призначенні керівників окружних виборчих комісій і подала апеляційну скаргу до Вищого адміністративного суду на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, яким ЦВК зобов`язали дотримувати принципу паритетності при призначенні керівників ОВК від усіх кандидатів на пост Президента.

11 грудня Вищий адміністративний суд України не задовольнив апеляційної скарги ЦВК.