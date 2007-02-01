Тарасюк поставив собі оцінку за роботу в МЗС

Екс-міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК запевняє, що Польща надалі буде стратегічним партнером України, а відносини з Варшавою будуть і надалі пріоритетними для Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю польській газеті „Dziennik”, опублікованому сьогодні.

На запитання, як він оцінює майже два роки своєї роботи у Міністерстві закордонних справ, Б.ТАРАСЮК відповів, що “це був дуже добрий час для української дипломатії”. За п’ятибальною шкалою екс-міністр оцінює свою роботу на “четвірку” і не соромиться ні за свою роботу, ні за своїх колег.

Успішним назвав Б.ТАРАСЮК „радикальне покращення відносин із Європейським Союзом”. “Брюссель дав нам статус країни з ринковою економікою, чого ми так довго прагнули. Вдалося довести до кінця розмови про полегшення візового режиму для українців. Є чималий прогрес у співпраці з НАТО”, - сказав Б.ТАРАСЮК. Водночас він сказав, що, однак, “декларація прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА про сповільнення темпу інтеграції зашкодила цим планам. Він (В.ЯНУКОВИЧ) перекреслив зовсім реальну перспективу підписання Плану дій щодо членства під час зустрічі на найвищому рівні з Північноатлантичним альянсом у листопаді”.

Між тим Б.ТАРАСЮК зазначив, що є спокійним за майбутнє закордонної політики України. „Добрий менеджер повинен організувати роботу фірми так, щоб вона працювала справно, навіть коли його самого не стане. Такою була моя мета та моїх співпрацівників. Нам вдалося завести правила, які допоможуть утримати обраний курс. Очевидно, має значення, хто буде керувати МЗС”, - сказав екс-міністр.

Колишній керівник української дипломатії також повідомив виданню "Dziennik", що йому вже відомо, хто буде його наступником на посту міністра, але прізвище цієї особи не назвав.