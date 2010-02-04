Яценюку будуть запропоновані або Нацбанк, або РНБО

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після її перемоги на виборах Арсенію ЯЦЕНЮКУ, який посів четверте місце у першому турі президентських виборів, буде запропоновано роботу в Національному банку України або Раді національної безпеки та оборони.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у ефірі телеканалу "1+1".

"ЯЦЕНЮК обов’язково буде запрошений в команду. Це може бути і Національний банк, і Рада національної безпеки і оборони. Це може бути та позиція, яка буде притаманною Арсенію ЯЦЕНЮКУ, щоб він міг виконувати свої зобов’язання перед людьми", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенти підкреслила, що обов’язково після своєї перемоги на президентських виборах, створення в парламенті стабільної більшості при формуванні нового складу уряду враховуватиме результати виборів у першому турі. "Я обов’язково запрошу для формування уряду тих політиків, які в першому турі президентських виборів отримали велику підтримку людей. Для мене дороговказом є вибір людей. Саме тому я досить чітко запропонувала Сергію ТІГІПКУ, що після перемоги на президентських виборах, після створення більшості в парламенті, я обов’язково запропоную йому посаду прем’єр-міністра", - підкреслила вона.