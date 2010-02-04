Тимошенко і Янукович воюватимуть, доки «в живих не залишиться хтось один»?

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що жорсткість технологій поточних виборів обумовлена тим, що кандидати на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ розуміють, що той, хто програв у другому турі «обнуляє» весь свій політичний капітал, і впродовж короткого часу буде «видавлений» з активного політичного процесу.

Про це йдеться у коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

Так, на думку експерта, ситуація навколо президентських виборів склалася таким чином, що зберегтися при владі і впливати на політику лідеру Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧУ і лідеру БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО можна лише за умови досягнення попередніх домовленостей про розподіл ролей, посад, ступеня впливу і взаємодії.

«Оскільки кандидати дотепер не продемонстрували готовності домовлятися, цей сценарій виключаємо. Відповідно, залишається другий варіант розвитку подій – конфронтація і боротьба на поразку, у якій обидва кандидати йтимуть до кінця, доти, доки «в живих залишиться лише один». Ознаки цього сценарію ми бачимо по тому, які зміни до Закону про вибори Президента України були вчора внесені», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, ставка нинішніх виборів – не просто боротьба за головний пост у державі, але, головне - збереження за одним із кандидатів права залишитися у політиці.

«За сприятливого для ТИМОШЕНКО результату виборів ЯНУКОВИЧ почне затяжну боротьбу в судах, де Партія регіонів за останній місяць зуміла відвоювати позиції для забезпечення потрібного рішення її лідеру. Крім того, Партія регіонів успішно проштовхнула зміни до закону про вибори, що дозволить їй «правильно» сформувати склад членів виборчкомів і влаштувати масштабні фальсифікації. Саме тому ТИМОШЕНКО вже зараз заявляє, що підписані Віктором ЮЩЕНКОМ зміни до закону про вибори запустять новий Майдан», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Експерт також переконаний, що 7 лютого стане не фіналом виборів Президента України, а точкою відліку жорсткого протистояння двох політичних груп.

«Ні ТИМОШЕНКО, ні ЯНУКОВИЧ, ні їх команди не готові на піку своїх можливостей назавжди піти з політики. Навпаки, вони вестимуть війну на поразку, в якій не зупиняться ні перед чим. ЯНУКОВИЧ чекав цього шансу 5 років, і він не відступить. Для ТИМОШЕНКО це також остання можливість зайняти пост Президента. Упевнений, що Україну буде дуже сильне лихоманити ще довгий час після офіційного закінчення виборів», - зазначив заступник директора АМС.