Посольство України в Москві закрили через наплив виборців?

Активність виборців на закордонних виборчих дільницях «не дуже висока». Про це повідомив на брифінгу в штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА народний депутат України Леонід КОЖАРА.

Як передає кореспондент УНІАН, водночас він зазначив, що досить висока явка виборців у Москві. За словами Л.КОЖАРИ, в Посольство України в столиці РФ прийшло так багато людей для голосування, що навіть довелося «закрити посольство», оскільки не було можливості всіх прийняти відразу.

Він зазначив, що висока явка в Молдові, і спостерігається “велика черга” на виборчих дільницях в Ізраїлі.