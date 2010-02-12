Політолог вважає, що Тимошенко може влаштувати Януковичу двовладдя
Краще домовитися зараз?
За всю історію незалежної України не було прецеденту існування настільки потужної опозиції, яку може створити лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому УНІАН прес-службою АМС.
«У сучасній українській історії опозиція завжди являла собою щось аморфне і вкрай популістське. У випадку з гіпотетичним переходом у цю якість політичної сили Ю.ТИМОШЕНКО, опозиція володітиме серйозними контролюючими функціями», - вважає експерт.
За його словами, «це стосується не лише рівня парламенту, а й місцевої влади. Очевидно, що на майбутніх місцевих і можливих позачергових парламентських виборах виборець буде консолідований навколо команди Ю.ТИМОШЕНКО, і ми можемо зіткнутися з ситуацією, коли одна гілка влади перебуває під контролем однієї політичної сили, а інша – під контролем опонентів».
За словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, суть політичної реформи в Україні також створила певний парадокс, коли, вигравши вибори, одна з політичних сил не може претендувати на повноту влади.
«Сьогодні команда Віктора ЯНУКОВИЧА законним способом сформувати нову коаліцію не зможе. Для цього їй доведеться займатися законодавчими маніпуляціями, пояснювати ідеологічно і нормативно новий формат коаліції. Це було вкрай непросто свого часу зробити для Ю.ТИМОШЕНКО. Проте і зараз ліквідувати нинішню коаліцію, а також потіснити Ю.ТИМОШЕНКО з поста прем`єр-міністра буде вкрай складно», - відзначив експерт.
«Ключові політики змушені ще раз сісти за стіл переговорів. І необхідно це зараз, насамперед, В.ЯНУКОВИЧУ», - відзначив А.ГОЛОБУЦЬКИЙ.