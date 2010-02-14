Уряд Тимошенко протримається ще кілька днів?

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що питання перебування уряду Юлії ТИМОШЕНКО на посадах – питання днів.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

Водночас він відмовився говорити про можливу конкретну дату розгляду питання відставки уряду у парламенті.

“Питання днів функціонування цього уряду вже дуже мале. А скільки днів ? – це не має значення”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.