Уряд Тимошенко протримається ще кілька днів?
21:48, 14 лютого 2010Політика
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Прогноз Олександра Лавриновича
Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр ЛАВРИНОВИЧ вважає, що питання перебування уряду Юлії ТИМОШЕНКО на посадах – питання днів.
Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.
Водночас він відмовився говорити про можливу конкретну дату розгляду питання відставки уряду у парламенті.
“Питання днів функціонування цього уряду вже дуже мале. А скільки днів ? – це не має значення”, - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.
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