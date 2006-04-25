Президент вже назбирав гроші на новий саркофаг

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про домовленість розпочати будівництво нового об’єкту “Укриття” на ЧАЕС влітку 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив вчора журналістам.

За його словами, за останні роки була проведена гарна робота і зібрано понад 1 млрд. доларів коштів для побудови нового саркофага. Президент наголосив, що це головний проект, до якого йшли 6 років. “Переконаний, що влітку ми вийдемо з вами, щоб зробити закладку бетонного “Укриття”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що цей проект має бути закінчено до 2010 року, і його вартість становитиме 1 млрд. 900 млн. доларів США.

Президент також зазначив, що крім об’єкту “Укриття”, планується побудувати нове сховище для рідких і твердих ядерних відходів, які не є ядерним паливом.

Довідка УНІАН. Новий захисний саркофаг споруджуватиметься над зруйнованим 1986 року реактором ЧАЕС.

Нинішній об`єкт «Укриття» було спроектовано і збудовано протягом 7 місяців в умовах високого рівня радіації. Багато несучих конструкцій саркофагу спираються на фрагменти зруйнованого блоку, що збереглися, більшість будівельних конструкцій встановлювалася дистанційно, що не забезпечувало необхідної точності їх примикання.

У травні 2005 року країни-донори Чорнобильської атомної електростанції зобов`язалися виділити близько 200 мільйонів доларів на будівництво нового безпечного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком станції. Міжнародним чорнобильським фондом "Укриття", до якого входять 28 країн, управляє Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Загальний обсяг зібраних ним коштів вже досяг 1 млрд. дол.

У фінансуванні проекту беруть участь країни "великої вісімки", Євросоюзу і Україна.