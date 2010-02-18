"За Україну" готова до коаліції з БЮТ за умови прем’єрства Ющенка

Народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА (фракція НУНС, група “За Україну”) заявляє, що депутатська група "За Україну" готова створити новий варіант коаліції з фракцією БЮТ за умови призначення Віктора ЮЩЕНКА прем’єр-міністром України.

Про це К.ЛЯПІНА заявила сьогодні у програмі "Точка зору" на Першому Національному, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

“Група "За Україну" не піде в коаліцію з Партією регіонів. Проте ми не виключаємо варіант об`єднання в коаліцію з БЮТ за умови призначення прем`єр-міністром В.ЮЩЕНКА”, - сказала К.ЛЯПІНА.

За її словами, група “За Україну” визначатиметься щодо своєї майбутньої позиції у парламенті 23 лютого, коли чинний Президент В.ЮЩЕНКО відзначатиме день свого народження. “Ми привітаємо чинного Президента з днем народження. Але раніше ми прийняли абсолютно чітке рішення: група "За Україну" не йде в коаліцію з Партією регіонів. Ми готові до розмови про коаліцію з БЮТ, але з іншим прем`єр-міністром. Іншої конструкції демократичної коаліції ми не бачимо”, - заявила К.ЛЯПІНА.

Водночас, на її думку, для БЮТ було б значно чесніше разом з групою “За Україну” піти в опозицію до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА. "Ми не розуміємо позицію БЮТ... За умов збереження прем`єр-міністром Юлії ТИМОШЕНКО і Президента Віктора ЯНУКОВИЧА це буде диктатура двох. А диктатура двох нічим не краще за диктатуру одного”, – додала народний депутат.