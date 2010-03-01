На вивчення розбіжностей між Росією, Україною і Польщею дали мільйон євро

Міжнародний консорціум грантодавачів HERA виділив 1 мільйон євро професору Кембриджського університету Олександру ЕТКІНДУ на трирічний дослідницький проект, в рамках якого передбачається вивчити розбіжності між Росією, Україною і Польщею в сприйнятті їх спільної історії ХХ століття.

Як зазначає кембриджська студентська газета Varsity, це найбільший для Кембриджа грант на гуманітарні науки.

Проект одержав назву "А Memory War: Cultural Dynamics in Russia, Poland, and Ukraine" ("Війна пам`яті. Культурна динаміка в Росії, Польщі й Україні").

О.ЕТКІНД зі своїми аспірантами і колегами з чотирьох європейських університетів - Гронінгенського у Голландії, Бергенського у Норвегії, Гельсінського у Фінляндії і Тартуського в Естонії - досліджуватимуть літературу, кінематограф, ЗМІ, політичні виступи, історичні праці трьох народів, аналізуючи, як в них відбиваються одні і ті ж самі події ХХ століття.

Таким чином, йдеться про наукове вивчення культурних і ідеологічних підстав дискусій про історію Східної Європи, що становлять важливу частину актуальної політики в регіоні.

Як зазначає Лента.ру, О.ЕТКІНД відомий у Росії перш за все як автор популярних культурологічних книжок: "Ерос неможливого. Історія психоаналізу в Росії" (1994), "Содом і Психея. Нариси інтелектуальної історії Срібного століття" (1996), "Тлумачення подорожей. Росія і Америка у травелогах і інтертекстах" (2001).

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