Луганська облрада ухвалила статус російській мови

Депутати Луганської обласної ради одностайно вирішили надати російській мові в області статус регіональної мови.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні на сесії облради.

Цим же рішенням депутати Луганської облради запропонували Верховній Раді України вжити заходів із забезпечення виконання Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин.

Депутати також доручили постійним комісіям з питань депутатської діяльності, законності і інформації, а також з питань освіти, культури, молоді та спорту до 1 серпня 2006 року провести аналіз умов застосування російської мови на території області, а також на основі вивчення мовної ситуації розробити програму розвитку української і російської мов в Луганській області і внести цю програму на розгляд обласної ради.