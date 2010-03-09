Експерт про Януковича, мову, Хартію, русифікацію і білорусизацію

Збереження за українською мовою статусу державної без конкретних кроків з її захисту не завадить подальшій русифікації, вплив якої останнім часом лише посилюється. Так в інтерв’ю УНІАН політолог, публіцист Тарас ВОЗНЯК прокоментував сьогоднішню заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо збереження державного статусу української мови.

За словами експерта, В.ЯНУКОВИЧ у мовному питанні, залежно від ситуації, говорить те, що від нього хоче почути та чи інша сторона. “Не міг же він на Чернечій горі сказати щось інше”, - зазначив політолог.

В той же час, за словами Т.ВОЗНЯКА, в реальному житті нова українська влада, скоріш за все, і надалі сприятиме подальшому процесу русифікації українців. На його думку, прогнозована відміна обов’язкового тестування українською мовою при вступі до вищих учбових закладів, а також ініціатива Партії регіонів щодо надання повноважень місцевим радам по вибору мови навчання фактично поверне ситуацію з вивченням української мови в школах та вузах на сході та півдні країни до того стану, в якому вона знаходилась за часів Радянського Союзу. При цьому, за словами Т.ВОЗНЯКА, прикриттям для проведення політики русифікації слугуватиме Європейська хартія регіональних мов. “Прийнята для збереження якихось невеликих, реліктових мов, в Україні ця хартія буде використовуватись для виправдання тотального засилля російської мови в засобах масової інформації, державному апараті, суспільному житті”, - зазначив Т.ВОЗНЯК.

“Все це сприятиме подальшій білорусизації України, тобто повному витісненню національної культури та мови”, - додав політолог.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЯНУКОВИЧ сьогодні, 9 березня, під час вручення Шевченківських премій у Каневі на Чернічій горі заявив, що українська мова буде єдиною державною мовою. Крім того, за його словами, в Україні в обов’язковому порядку буде запроваджено Європейську хартію регіональних мов.