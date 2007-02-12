Українці не хочуть перетворювати Ющенка на англійську королеву (соцопитування)

63% українців не згодні з тим, що посада Президента повинна бути символічною, підтримують таку позицію лише 14%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий результат соціологічного дослідження, проведеного компанією "Research & Branding Group" в період з 29 січня по 4 лютого 2007 р., було оприлюднено сьогодні на прес-конференції в Києві соціологом компанії Євгеном КОПАТЬКОМ.

«Тобто ресурс Президента, і та традиція, яка виховувалась у політичних гравців, як чинник сили, як центр ухвалення рішень, вона залишає за собою це право», - наголосив Є.КОПАТЬКО, коментуючи дані дослідження.

Друге твердження, що інститут Президента в Україні не потрібний, підтримали лише 16% опитаних, а не погоджуються з цим 59% респондентів.

«Тобто поки що в цій боротьбі (Президент – Кабінет Міністрів) ресурс Президента є достатньо серйозним», - наголосив соціолог.

З тим, що статус опозиції має бути закріплений законодавчо, погоджуються 54% респондентів, і, як відзначив Є.КОПАТЬКО, про це заявили люди абсолютно різних політичних переконань.

Крім того, згідно з даним дослідження, 50% респондентів вважають, що від ухвалення закону про Кабмін виграв прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ і Партія регіонів, 18% - Юлія ТИМОШЕНКО і БЮТ, 17% - Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ і СПУ, 10% - Петро СИМОНЕНКО і КПУ. У тому, що виграв Президент Віктор ЮЩЕНКО, впевнені 3% опитаних. 8% вважають, що від ухвалення закону про Кабмін не виграв ніхто.

На запитання, що є подоланням БЮТ і антикризовою коаліцією президентського вето на закон про Кабмін, більш як третина - 33% - українців сказали, що це ситуативний збіг інтересів, 16% - що це крок на шляху створення нового формату «широкої коаліції», 15% - що це крок на шляху створення двопартійної системи в Україні.

Під час дослідження громадської думки було опитано 2 тис. 41 людина в 24-х областях України в т.ч. АР Крим. Очікувана середня похибка вибірки становить плюс-мінус 2%. Збір інформації проводився методом особистого інтерв`ю.