У БЮТ думають, що українці засоромляться через півтора-два роки

Народний депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ прогнозує, що через 1,5-2 роки відбудуться дострокові президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯВОРІВСЬКИЙ сказав на прес-конференції в Кіровограді.

«Треба зібратися з духом, довго В.ЯНУКОВИЧ і його команда не протримаються», - зазначив він.

«Через півтора-два роки суспільство зрозуміє весь сором за такого Президента. Мій прогноз – дострокові президентські вибори», - додав В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Стосовно можливості оголошення дострокових виборів до Верховної Ради він зазначив, що на сьогодні такий сценарій розвитку подій невигідний багатьом депутатам, насамперед, з фракцій Партії регіонів та Блоку Литвина.

«Поки що цей процес неактуальний», - зауважив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Також депутат повідомив, що фракція БЮТ докладатиме всіх зусиль, щоб вибори до місцевих рад відбулися цієї осені.