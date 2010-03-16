Тігіпко попросив, щоб йому не закривали рот

Віце-прем`єр Сергій Тігіпко заявив, що однією з умов його входження в уряд була публічність.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

"Я поставив дві умови, які чітко обмовив: продовження повністю мого політичного проекту...і публічність", - зазначив чиновник.

"Ніхто не закриє мені рота, ніхто мені не заборонить ходити на канали і висловлювати свої ідеї. Цього мені достатньо. А все інше - я знаю, що жодних повноважень ні в якому уряді ніхто просто так не подарує. Їх треба брати", - заявив Тігіпко.

Крім того, віце-прем`єр зазначив, що за 6 місяців у нього "вистачить мізків" розібратися, чи налаштовані президент і прем`єр на реформи.

"Якщо за півроку я відчую, що, вибачте, нічого не йде, а тільки розмови одні - я політик, і мене ніхто не змусить мовчати або не діяти", - підкреслив він.

"Я прийшов до парламенту, щоб робити реформи", - сказав Тігіпко, переплутавши уряд з парламентом. Після підказки присутніх у студії журналістів віце-прем`єр поправився: "До уряду".

Крім того, він вважає, що в Україні не буде створена об’єднана опозиція.

"Мені здається, що не вдасться це зробити. Буде 3, 4, чи скільки частин опозиції...Я вважаю, що абсолютно узгодити свою позицію вони не зможуть", - зазначив Тігіпко.

Українська правда