Папієв заявляє, що не збирається очолювати Пенсійний фонд

Народний депутат України Михайло ПАПІЄВ не збирається очолювати Пенсійний фонд України.

Про це М.ПАПІЄВ сказав УНІАН, коментуючи інформацію про те, що на цю посаду розглядається його кандидатура.

«Я не чув цього. Думаю, що таке призначення маловірогідне», - сказав М.ПАПІЄВ.

При цьому він зазначив, що поки має намір продовжити працювати радником Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО повідомив, що в уряді розглядають можливість призначення М.ПАПІЄВА на посаду голови Пенсійного фонду. Він зазначив, що вірогідність такого призначення велика, проте остаточне рішення ще не ухвалено.

11 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив М.ПАПІЄВА своїм позаштатним радником.

Нагадаємо, в уряді В.ЯНУКОВИЧА М.ПАПІЄВ обіймав посаду міністра праці та соцполітики.