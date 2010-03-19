Янукович обурений: кожен «вшивий» чиновник їздить на державному авто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що в Україні кожен «вшивий» чиновник не буде користуватися службовим автомобілем із водієм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив під час робочої зустрічі з представниками Всеукраїнських професійних спілок і об’єднань, яка відбулася сьогодні в Києві.

Президент зауважив, що не всі в Україні з розумінням поставилися до його рішення на 20% скоротити видатки і штат апарату Адміністрації Президента, а також заробітної плати глави держави на 50%.

«Я хочу сказати, це не данина моді. Я дуже добре знаю, що в жодній країні світу немає по 20 заступників у міністрів. В жодній країні світу немає такого, щоб кожен «вшивий» чиновник їздив на державному автомобілі з водієм», - заявив глава держави.

Він наголосив, що висунув вимогу усім губернаторам областей і міністрам опрацювати питання щодо скорочення видатків на утримання своїх апаратів.

«Не йдеться, що повинні відбутися скорочення і через це погіршаться показники роботи. Йдеться про наведення порядку, щоб з нас не сміялися у світі», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.