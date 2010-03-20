Азаров: уряд має намір надати більшої самостійності регіонам

Діючий уряд має серйозний намір надати більшої самостійності регіонам України.

Про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з адміністративно-господарським активом Донецької області, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами М.АЗАРОВА, уряд підтримує принципи максимальної самостійності регіонів і максимальної передачі їм усіх повноважень, які властиві місцевій владі. «Взагалі я думаю про те, щоб у бюджеті закласти норму - усі додаткові доходи, які область зібрала, залишати у розпорядженні області", - відзначив він.

М.АЗАРОВ підкреслив, що новий уряд виконуватиме усі раніше укладені з регіонами угоди, у тому числі й підписані попереднім урядом. «Багато чого було підписано до нас. Проте якщо ми прагнемо відновити довіру, ми повинні чітко виконувати зобов`язання, як би важко не було», - зазначив він.

У свою чергу голова облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК у ході зустрічі з адміністративно-господарським активом Донеччини нагадав про те, що Донецька область виграла судовий позов до уряду Юлії ТИМОШЕНКО за невиконання підписаної між урядом і областю угоди про регіональний розвиток. «Ми розуміємо, що в умовах кризи угода повинна бути переглянута і, думаю, підемо на мирову угоду, якщо знайдемо взаєморозуміння», - відзначив голова облдержадміністрації.