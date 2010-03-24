Янукович зрозумів: підготовка до Євро-2012 потребує неординарних заходів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів в Адміністрації Президента робочу зустріч з віце-прем’єр-міністром з питань Євро-2012 Борисом КОЛЕСНІКОВИМ.

Як повідомляє прес-служба глави держави, мова йшла насамперед про виконання доручень Глави держави з активізації підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Глава держави планує найближчим часом провести координаційну нараду з підготовки до Євро-2012, у ході якої, зокрема, буде розглянуто питання фінансування відповідної програми.

«Зараз є багато розмов про те, що ми будемо фінансувати Євро-2012 за рахунок державного бюджету. Я хотів би, щоб Ви запропонували інвестиційну програму і віднайшли можливість залучення кредитів для фінансування цього надважливого державного заходу», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави зауважив: «Я добре розумію, що ми сьогодні вже відстаємо від графіку підготовки, і тому повинні вживати неординарних заходів, щоб підняти будівництво і стадіонів, і доріг, і готелів, і, взагалі, всієї інфраструктури».

У свою чергу Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що урядова делегація за останні дні вивчила ситуацію у містах, які прийматимуть Євро-2012, і фахівцям треба ще зовсім небагато часу, аби дати детальну та об’єктивну оцінку тому, як просуваються роботи.

Стосовно створення належного інвестиційного клімату, віце-прем’єр-міністр поінформував Президента, що уряд звернувся до Верховної Ради України з пропозицією про підтримку відповідного законопроекту, яким, зокрема, передбачається створення конкурентних переваг для тих, хто вкладатиме кошти у спорудження готелів.

«Ми пропонуємо запровадити нульову ставку податку для тих готелів, які вже працюють, і які будуть збудовані в Україні для розміщення гостей Євро-2012, як мінімум на 10 років. Тобто до 31 грудня 2021 року», – наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також поінформував Президента про інші напрямки залучення коштів на підготовку до європейського футбольного форуму. Зокрема, йшлося про програму випуску облігацій, а також про заплановане з першого вересня введення єдиної державної лотереї, всі кошти від якої підуть на погашення боргів по Євро-2012, а також безпосередньо на спортивні об’єкти.

Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що в квітні у Києві планується провести круглий стіл, на який буде запрошено представників світових готельних мереж для обговорення проблем роботи в Україні готельного бізнесу, стан якого на сьогодні чи не найбільша проблема в ході підготовки до Євро-2012.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що добре розуміє ступінь своєї відповідальності як Президента за організацію підготовки до Євро-2012, але дуже важливо, щоб кожен, хто займається різними напрямками по Євро-2012, теж був готовий нести за свою роботу відповідальність.

Президент наголосив, що дає Б.КОЛЕСНІКОВУ всі повноваження, які йому необхідно мати для виконання цього вкрай важливого завдання – підготовки до Євро-2012.

Віце-прем’єр-міністр запевнив главу держави, що уряд зробить все необхідне і Євро-2012 відбудеться в Україні на належному рівні.

«Україна як держава за 19 років незалежності не збудувала жодного нового аеропорту чи стадіону. Президент поставив дуже масштабні завдання – за півтора року збудувати три аеропорти і два нових стадіони», – зазначив віце-прем’єр-міністр. «І ми їх збудуємо», – сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.