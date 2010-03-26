Азаров звинуватив Тимошенко в тому, що вона обманула Путіна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО практично не виконував домовленостей, досягнутих у результаті засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, що пройшло у листопаді 2009 року в Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Коли ми проаналізували, а як же виконано міжурядовий протокол листопадової зустрічі у Ялті… Нічого не було зроблено, жодного пункту не було виконано», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що завдання його уряду - підготувати до наступного засідання комітету, яке пройде в квітні в Москві, проекти конкретних угод, над якими вже розпочато роботу спільно з урядом Росії.

«Зустрічатися тільки для того, щоб констатувати одне і те саме від зустрічі до зустрічі, сенсу немає. Вчора і російська сторона про це говорила, і я говорив», - заявив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2009 року в Ялті під головуванням прем`єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА проходило п`яте засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Під час засідання, зокрема, було досягнуто домовленість підписати протокол про кооперацію підприємств двох країн на 2010 рік. Також Україна висловила намір продовжити реалізацію разом з Росією проектів у галузі авіабудування.