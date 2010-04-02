Янукович помолиться у Лаврі і поснідає з Володимиром

На Великдень Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у богослужінні та матиме сніданок з Митрополитом ВОЛОДИМИРОМ.

Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

За її словами, напередодні Великодня – у суботу – глава держави візьме участь у зустрічі Благодатного вогню з Єрусалима.

У ніч на 4 квітня Президент візьме у пасхальному богослужінні у Києво-Печерській Лаврі, а зранку матиме Великодній сніданок з Митрополітом ВОЛОДИМИРОМ.