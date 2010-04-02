Янукович помолиться у Лаврі і поснідає з Володимиром
16:54, 02 квітня 2010Політика
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Плани на Великдень
|Ганна ГЕРМАН
Про це УНІАН повідомила заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.
За її словами, напередодні Великодня – у суботу – глава держави візьме участь у зустрічі Благодатного вогню з Єрусалима.
У ніч на 4 квітня Президент візьме у пасхальному богослужінні у Києво-Печерській Лаврі, а зранку матиме Великодній сніданок з Митрополітом ВОЛОДИМИРОМ.
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