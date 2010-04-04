Янукович попросив у Господа сили, щоб «підняти нашу країну з руїн»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав співвітчизників з Великоднем.

“Зі світлим святом Воскресіння Господнього вітаю усіх людей нашої рідної землі. Вітаю також тих наших співвітчизників, яких доля розкидала по світах у пошуках кращого життя”, - йдеться у вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

“Нехай великий день Воскресіння додасть нам сили на непростому шляху до справедливості, злагоди, благополуччя усіх людей у нашій державі. Нехай Господь дає нам силу підняти нашу країну з руїн, щоб кожній людині і кожній родині стало легше жити”, - побажав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент закликав українців помолитися разом, щоб Господь “поміг нам бути гідними, бути чесними і бути відданими ідеалам правди і добра”.

“Вітаю усіх нас з великою радістю, великою надією і великим сподіванням, які несе на землю Воскресіння Господнє. Христос Воскрес!”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.