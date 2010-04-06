"Бютівський" чиновник Януковича каже, що давно хотів піти від Тимошенко

Заступник глави Адміністрації Президента Андрій ПОРТНОВ заявляє про завершення своєї політичної діяльності.

Про це А.ПОРТНОВ заявив в інтерв`ю Інтернет-виданню "Українська правда".

"Я для себе сформулював його таким чином: я не вступав до Партії регіонів, не переходив до коаліції - я закінчив політичну діяльність, написав заяву про складання депутатських повноважень і прийняв пропозицію глави держави перейти на державну службу. Тобто пішов працювати на іншу роботу", - сказав А.ПОРТНОВ.

Заступник глави Адміністрації Президента також додав, що після президентських виборів припинив юридичне обслуговування БЮТ. "Також я подав у відставку з посади заступника керівника фракції БЮТ. Я зосередився на роботі в комітеті з правосуддя, у Вищій раді юстиції та на кафедрі адміністративного й конституційного права Національного університету Шевченка, де працюю професором", - пояснив він.

"Я закінчив із політичною роботою через ідеологічні причини, а не у зв`язку з призначенням в Адміністрацію Президента. Ще задовго до виборів я неодноразово доводив до відома Юлії ТИМОШЕНКО й Олександра ТУРЧИНОВА (лідерів БЮТ – УНІАН), що не планую продовжувати юридичну й будь-яку іншу роботу, і просив мене замінити", - підкреслив А.ПОРТНОВ.

При цьому, за його словами, він планував йти з БЮТ незалежно від результатів президентських виборів. "Думаю, що моя співпраця з БЮТ у будь-якому випадку закінчилася б після президентських виборів", - зазначив він.

А.ПОРТНОВ також сказав, що деякі депутати фракції БЮТ також мають намір залишити цю політичну силу. "Я достатньо добре зсередини знаю роботу нашої фракції та її представників в уряді. У зв`язку з чим я і мої колеги-депутати ОЛІЙНИК, ПИЛИПЕНКО і ПИСАРЕНКО ще задовго до президентських виборів зробили для себе висновок, що це наше останнє політичне життя в БЮТ", - повідомив заступник глави Адміністрації Президента.