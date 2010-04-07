Польща розчарована співпрацею з Росією в розслідуванні трагедії Катині

Польща розчарована співпрацею із російською владою в справі розслідування розстрілу радянським НКВС польських офіцерів в Катині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Інституту народної пам’яті (IPN) Польщі Януш КУРТИКА.

Він назвав ключовою участь російської сторони в розслідуванні цього злочину, який забрав життя кількох тисяч польських військовополонених.

«Наразі співпраця з РФ розчаровує», - сказав Я.КУРТИКА.

Він нагадав, що Польща самостійно почала розслідувати Катинську справу після того, як російська військова прокуратура в 2004 року закрила своє слідство.

IPN досліджує, чи масові вбивства, які відбулися в Катині, були військовим злочином, чи злочином проти людяності, чи геноцидом.

Я.КУРТИКА сказав, що працівники інституту проводять роботу із родичами загиблих, а також із владою країн, котрі мають документи в цій справі.

Він відзначив позитивну співпрацю в розслідуванні із Україною та Німеччиною, зауважуючи, що, крім Росії, складно співпрацюється в цій справі також із Білоруссю.

«Надані польській стороні томи справи не вносять нічого нового до нашої інформації. Але незважаючи на це, нам не дозволили зробити ксерокопії, пояснюючи, що вони мають гриф «таємно»», - сказав Я.КУРТИКА про надані росіянами документи.

Керівник Інституту народної пам’яті також відзначив, що росіяни не надали частину документів, про існування яких відомо полякам, зокрема, акт про закриття справи російською військовою прокуратурою.

Я.КУРТИКА заявив, що IPN буде продовжувати розслідування, висловивши сподівання, що Росія змінить свою позицію та «відкриється» для співпраці.

Як повідомлялося, поляки безрезультатно добивалися доступу до радянських архівів, які отримала в спадок Росія, щоб дослідити документи стосовно розстрілу НКВС польських офіцерів в березні 1940 року.

Офіцерів, яких утримувала в концентраційних таборах після захоплення Польщі радянська армія, розстріляли в селі Катинь поблизу Смоленська, в село Мідне біля Твері та під Харковом.

За даними польських істориків, НКВС розстріляли від 15 до 19 тис. офіцерів, що становило половину офіцерського складу тодішньої армії Польщі.

У 2004 році Військова прокуратура РФ закрила розслідування цієї справи. Російська влада також відмовилася реабілітувати розстріляних польських офіцерів та визнати родичів жертв постраждалими.