Табачник: Україна не збирається відмовлятися від Болонської системи
Не треба ставити планку?
Україна не збирається відмовлятися від Болонської системи, проте постарається зберегти конкурентні переваги своєї системи освіти.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК сказав у Москві на спільній прес-конференції з міністром освіти і науки Росії Андрієм ФУРСЕНКОМ.
«Ми не збираємося відмовлятися від Болонської системи. Ми хочемо наші зусилля, наші напрацювання, які є в України і Росії, синхронізувати і зробити так, щоб нашим навчальним закладам було простіше у навчальному процесі », - сказав Д.ТАБАЧНИК.
Він також повідомив, що для українського стандарту вищої освіти не можна встановлювати якусь верхню планку. «Я вважаю, що треба встановлювати тільки нижню планку, а далі кожен зростає так, як може», - сказав міністр.
У свою чергу, А.ФУРСЕНКО підтвердив, що Україна і Росія традиційно співпрацювали у питанні адаптації Болонської системи до існуючих систем освіти на усіх зустрічах міністрів країн Болонського процесу в 2004, 2005 і 2006 роках.
«Болонський процес - це той процес, у якому всі країни, в тому числі європейські, бачать певні дивацтва і складності», - сказав він.
Російський міністр повідомив, що багато питань ставлять представники технічних вишів Німеччини - наскільки Болонський процес відповідає традиціям інженерної освіти у Німеччині. Крім того, про це говорять і представники французьких технічних шкіл.
«Тому, коли ми говоримо про взаємодію, то ми повинні зрозуміти, як Болонський процес, реалізуючи головне завдання - збільшення конкурентоспроможності наших освіт - української і російської, при цьому не створює складнощів і не руйнує те, що є нашою конкурентною перевагою», - сказав А.ФУРСЕНКО.
Він повідомив, що ці питання він регулярно обговорює з колегами-міністрами з Великої Британії, Франції та Німеччини. «Але враховуючи, що коріння нашої освіти з Україною більш спільне, то вважаю, що співпраця з Україною може бути більш ефективною і дати великі результати», - сказав А.ФУРСЕНКО.
Д.ТАБАЧНИК також додав, що невдоволення Болонської системою висловлюють і творчі виші.